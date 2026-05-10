В "Мосфото" показали, как столица встречает 81-ю годовщину Великой Победы

Фото: Мосфото

Столичный медиабанк "Мосфото" опубликовал альбомы с мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Один из них посвящен праздничному оформлению городских улиц и общественных пространств. В подборку также вошли кадры патриотических акций, в том числе "Вальса Победы". Также доступны снимки с торжественных и памятных событий на ВДНХ, в городских парках и кинопарке "Москино".

Все файлы прошли проверку и распространяются легально. Их можно бесплатно скачивать, публиковать в соцсетях, мессенджерах и СМИ, а также использовать в презентациях. Единственное условие – указание источника: foto.mos.ru.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В конце мероприятия над столицей пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25.