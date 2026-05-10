10 мая, 09:48

Фламинго Московского зоопарка вышли на большой пруд после зимы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Красные и розовые фламинго вернулись на Большой пруд старой территории Московского зоопарка. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что всю зиму для фламинго поддерживали комфортную температуру около плюс 15 градусов.

"Они отлично перенесли переезд на пруд и уже радуют гостей зоопарка своим великолепием", – приводятся в сообщении ее слова.

Интенсивность окраски этих птиц напрямую связана с питанием. Чем больше каротиноидов из водорослей и ракообразных попадает в организм, тем ярче оперение. Птенцы появляются серо-белыми и приобретают взрослый цвет со временем. В рационе столичных фламинго – тертая морковь, рыбный фарш, ракообразные, гаммарус и специальный корм с витаминными добавками.

Всего на Большом пруду теперь можно увидеть красных и розовых фламинго обоих видов. Красные – это представители карибского подвида, розовые – обыкновенные фламинго, самый распространенный вид в мире.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились на свет мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Потомство дала пара розовых амфиприонов в возрасте 22 лет.

Процесс размножения морской рыбы в условиях неволи довольно сложен. В настоящий момент мальки содержатся в лаборатории отдела "Аквариум".

