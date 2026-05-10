10 мая, 09:58

Синоптик Тишковец: на следующей неделе майское тепло вернется в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Майское тепло вернется в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, "черемуховые холода" завершатся в столице с окончанием выходных дней. Метеоролог прогнозирует, что на следующей неделе столбик термометра поднимется до нормы мая – до плюс 15-20 градусов

"В отдельные дни даже станет по-летнему комфортно", – рассказал Тишковец.

Однако он не исключил небольшие дожди и грозы. По словам синоптика, весна теперь "твердо встает на путь подготовки атмосферы к смене сезонов". В связи с этим до конца мая ожидается до 20 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что метеорологическое лето в столичном регионе может начаться на три недели раньше климатических сроков. По словам синоптика, аномальное раннее начало весны в 2026 году "аукнулось" сначала рекордно теплым мартом, а затем и холодным апрелем. Таким образом, раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь.

Началом лета в метеорологическом смысле можно считать момент, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в 15 градусов тепла в сторону более высоких температур. По климатической норме начало метеорологического лета в столице приходится на 26 мая.

