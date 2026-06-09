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09 июня, 16:38

Происшествия

Мужчина напал с ножом на прохожего на станции метро "Солнцево"

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве арестовали мужчину, который ударил ножом случайного прохожего в переходе на станции метро "Солнцево". Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленник нарушил общественный порядок, беспричинно и умышленно напав на оппонента. Пострадавшему, который получил две резаные раны ноги, понадобилась медицинская помощь.

Нападавший признал вину. Вопрос его привлечения к уголовной ответственности на контроле прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее в столице недалеко от Большого Спасоглинищевского переулка мужчина 2007 года рождения поругался с двумя молодыми людьми в возрасте 17 и 18 лет. В какой-то момент он взялся за нож и нанес им несколько ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело.

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