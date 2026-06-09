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09 июня, 16:12

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RT: бегавший в подгузнике в Тюмени ребенок имеет проблемы с психическим здоровьем

Бегавший в подгузнике в Тюмени ребенок имеет проблемы с психическим здоровьем – СМИ

Фото: телеграм-канал "ЧС Тюмень"

Ребенок, который выбежал на дорогу в Тюмени в одних подгузниках и шлепанцах, имеет проблемы с психическим здоровьем, рассказал RT источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что мальчик вышел из дома, когда его мать стирала белье и ненадолго отвлеклась. Заметив, что ребенок на улице, она пошла за ним. Сына ей вернула другая женщина, которая увела мальчика с проезжей части.

В настоящий момент личность матери несовершеннолетнего установлена. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности малолетнего, материалы переданы следователям.

Об инциденте стало известно 9 июня. Сотрудники подразделения УМВД по делам несовершеннолетних приступили к проверке после того, как в соцсетях появилось видео с участием ребенка. На кадрах несовершеннолетний в одном подгузнике и шлепанцах бегал по проезжей части.

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