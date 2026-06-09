Ребенок в одном подгузнике и шлепанцах бегал по дороге в Тюмени

Фото: MAX/"ЧС Тюмень"

В Тюмени на проезжей части бегал ребенок в одном подгузнике и шлепанцах. После этого сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Видео с ребенком распространилось в социальных сетях. Несовершеннолетний бежал перед машиной, после чего его догнала женщина.

Правоохранители проверят, в частности, исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями ребенка своих обязанностей. После этого будут приняты необходимые меры.

Ранее в Зеленограде трехлетняя девочка гуляла вместе с отцом, когда на нее напала женщина и потушила об ее лицо сигарету. Мужчина смог схватить ее и задержать до прибытия полицейских. При этом сообщалось, что злоумышленница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

