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09 июня, 11:50

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Священник Береговой: одежда для храма даже в жару должна закрывать ноги и руки

Священник рассказал, в какой одежде следует ходить в храм в жару

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Даже в жаркую погоду в храме нужно быть в одежде, которая закрывает руки и ноги, заявил в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.

"Не стоит надевать одежду, которая настолько подчеркивает формы, что отвлекает молящихся людей от службы. Или вообще отсутствие какой-либо одежды на тех или иных частях тела", – подчеркнул он.

Традиционно предполагается, что прихожанин приходит в храм в элегантной и целомудренной одежде, отметил священник. При этом женщина вместо платка может воспользоваться шапкой или шляпкой, при условии что у головного убора не слишком широкие поля, из-за которых может быть не видно иконостаса.

По словам Берегового, правила необходимо соблюдать независимо от температуры на улице – даже если на термометре 30 градусов тепла, а в храме еще жарче.

"В храм все равно нужно приходить в одежде, которая покрывает все части тела. Просто можно выбирать одежду из тонких тканей, легкую, которая дышит", – заключил он.

Ранее Береговой подчеркивал, что использовать крест как элемент декора или модное украшение недопустимо. Он отметил, что крест – это не аксессуар, а символ веры и верности Христу. При этом священнослужитель допустил изображение креста на одежде, но только если это осознанное свидетельство веры, а не модный тренд.

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