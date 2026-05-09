09 мая, 21:43

Политика

Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин считает, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта.

При этом российский лидер отметил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.

Также Путин подчеркнул, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к встрече, однако, по словам президента, эта информация уже озвучивалась. Вместе с тем особого послания от Фицо не было.

Путин считает, что украинский лидер может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. При этом он уточнил, что сам встречу не предлагает, но и не отказывается от нее.

Кроме того, Путин заявил, что Соединенные Штаты искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это, в первую очередь, дело двух стран.

"Мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке минских соглашений. Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы", – добавил президент.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине. При этом о новых раундах встреч пока нет договоренностей. Он предположил, что переговоры возобновятся, но точные сроки не озвучиваются.

