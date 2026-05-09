Свыше 270 тыс человек посмотрели Парад Победы на экранах столичного транспорта

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Более 270 тысяч человек посмотрели трансляцию Парада Победы на Красной площади более чем на 34 тысячах медиаэкранов, установленных в московском метро, трамваях, автобусах и электробусах, заявил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году показ впервые стал доступен и в салонах пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Ликсутов отметил, что прямые трансляции значимых событий стали доброй традицией. Например, Парад Победы в прямом эфире показывают с 2019 года.

Он добавил, что пассажиры следили за ходом парада в режиме реального времени: в вагонах метро трансляцию увидели более 160 тысяч человек, а в наземном городском транспорте – трамваях, автобусах и электробусах – к эфиру присоединились еще свыше 110 тысяч зрителей.

Уточняется, что помимо трансляции парада, с 8 по 14 мая включительно пассажиры могут увидеть тематический эфир, посвященный истории праздника. В программе – материалы о роли Московского метрополитена в годы Великой Отечественной войны, а также о станциях, архитектурное оформление которых посвятили Великой Победе. В их числе – "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии и "Таганская" Кольцевой линии.

Кроме того, в эфире рассказывают о памятниках участникам Великой Отечественной войны, включая обелиск "Москва – город-герой". Образовательную часть дополняют ролики, которые подготовили партнеры Московского транспорта.

Ранее сообщалось, что на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в выходные, 9, 10 и 11 мая, временно изменится график движения поездов. Уточнялось, что это связано с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.