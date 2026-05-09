Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 20:10

Политика

Лукашенко прибыл на церемонию в Минске по случаю Дня Победы

Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал на церемонию возложения венков к монументу Победы в Минске. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Лукашенко участвует в данном мероприятии вместе с тремя сыновьями. От его имени к монументу был возложен венок, украшенный цветами белорусского флага. После этого была объявлена минута молчания.

Президент Белоруссии заявил, что День Победы является днем национальной гордости для страны. По его словам, местные граждане помнят и чтят тех, кто участвовал в освобождении республики.

"Мы помним наших солдат офицеров, белорусских партизан и подпольщиков", – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что республика сделает все возможное для сохранения мира, который был завоеван ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, белорусский лидер считает, что нужно возвращать на родину с чужбины останки советских воинов.

"Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности. Если мы не хотим войны. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли", – отметил Лукашенко.

Лукашенко прилетел в Минск из Москвы, где он находился 8 и 9 мая. Он принял участие в торжествах по случаю Дня Победы, а также провел переговоры с Владимиром Путиным.

В рамках переговоров президенты РФ и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и иные темы. Путин во время встречи заявил, что Белоруссия является одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение принять участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. Он охарактеризовал данный праздник как добрый и светлый. Кроме того, белорусский лидер высказал мнение, что скоро политики будут проситься в Москву на парад на Красной площади в честь Дня Победы.

Читайте также


политикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика