09 мая, 16:32

Политика

Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву на 9 мая

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин выразил королю Малайзии султану Ибрагиму благодарность за визит в Москву на День Победы.

"Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможность, нашли время приехать в Россию, и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом", – сказал Путин.

Султан Ибрагим, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за теплый прием в Москве и назвал его дорогим другом. Он обратил внимание на щедрость и гостеприимство российской столицы, которые были оказаны ему и его делегации во время визита. Король Малайзии также отметил, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, поскольку она для него "как второй дом".

По словам Путина, Россия и Малайзия активно сотрудничают на международной арене, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Организацию Исламской конференции.

Вместе с тем развиваются и торгово-экономические связи РФ и Малайзии, указал российский президент. При этом он отметил наличие некоторой корректировки и небольшого снижения объемов товарооборота, но выразил уверенность, что эту тенденцию удастся преодолеть в ближайшее время, поскольку для этого есть все предпосылки.

"По линии правительств мы поддерживаем очень тесные отношения. Надеюсь и уверен в том, что так и будет в будущем", – добавил Путин.

Верховный правитель Малайзии добавил, что в следующем году будет отмечаться 60-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и по этому поводу пригласил Путина посетить с государственным визитом Малайзию.

Он уточнил, что таким образом хотел бы ответить на доброту российского лидера, а также выразил уверенность, что это событие придаст новый импульс партнерству между двумя государствами.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако султан Ибрагим прибыл в российскую столицу на празднование в числе других иностранных лидеров.

