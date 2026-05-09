Владимир Путин выразил премьеру Словакии Роберту Фицо благодарность за визит в Москву на День Победы несмотря на все сложности.

"Мы с вами в прошлом году в этот праздничный день встречались в Москве по случаю юбилейных событий, 80-летия Великой Победы. Благодарны вам за то, что Вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня", – сказал президент России в ходе переговоров в Кремле.

Путин также отметил, что РФ благодарна руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов. Словацкие борцы с фашизмом внесли свой вклад в приближение Великой Победы.

Фицо, в свою очередь, выразил благодарность российскому лидеру за традиционное гостеприимство. Он добавил, что Словакия будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии.

По словам главы государства, Россия готова сотрудничать со Словакией по взаимно интересным направлениям. Однако сейчас отношения стран осложнены конфронтационной линией, которая навязывается Евросоюзом и НАТО.

"Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества", – сказал Путин.

Кроме того, Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах.

Сам Фицо указал на возникновение нового "железного занавеса" в Европе.

"Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и Россия может сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений", – сказал он, добавив, что Словакия и Россия могут не ограничиваться сотрудничеством только в сфере энергетики.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в столицу России на празднование.

После парада Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. У Вечного огня президент РФ и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания.