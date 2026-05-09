Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 14:09

Политика

Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву на 9 мая несмотря на все сложности

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин выразил премьеру Словакии Роберту Фицо благодарность за визит в Москву на День Победы несмотря на все сложности.

"Мы с вами в прошлом году в этот праздничный день встречались в Москве по случаю юбилейных событий, 80-летия Великой Победы. Благодарны вам за то, что Вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня", – сказал президент России в ходе переговоров в Кремле.

Путин также отметил, что РФ благодарна руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов. Словацкие борцы с фашизмом внесли свой вклад в приближение Великой Победы.

Фицо, в свою очередь, выразил благодарность российскому лидеру за традиционное гостеприимство. Он добавил, что Словакия будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии.

По словам главы государства, Россия готова сотрудничать со Словакией по взаимно интересным направлениям. Однако сейчас отношения стран осложнены конфронтационной линией, которая навязывается Евросоюзом и НАТО.

"Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества", – сказал Путин.

Кроме того, Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах.

Сам Фицо указал на возникновение нового "железного занавеса" в Европе.

"Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и Россия может сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений", – сказал он, добавив, что Словакия и Россия могут не ограничиваться сотрудничеством только в сфере энергетики.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в столицу России на празднование.

После парада Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. У Вечного огня президент РФ и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания.

"Новости дня": Роберт Фицо прибыл в Москву и возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика