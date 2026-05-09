Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 10:19

Политика

Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы

Фото: Москва 24

Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы.

Глава государства назвал День Победы священным праздником для страны.

"Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее родины", – заявил Путин.

По словам российского президента, забота об отчизне объединяет всю Россию. Он также отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Кроме того, Путин указал, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, а также спас страну и весь мир. По его словам, русские солдаты понесли колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы ВОВ. Они стали "воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности", подчеркнул президент РФ.

"Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений", – добавил российский лидер.

Он также обратил внимание, что нацисты вероломно напали на СССР, планируя захватить страну и ее ресурсы, а также истребить и поработить ее многонациональный народ. Однако, по словам Путина, гитлеровцы не учли силу духа советского народа, когда собирались устроить геноцид всех наций Советского Союза.

"Русский характер и сила духа с особой мощью проявляются в трудные времена. Мужество и жертвенность русского народа возвышали его над врагом в годы Великой Отечественной войны, укрепляли веру в Победу", – подчеркнул президент РФ.

Путин назвал делом чести для россиян сохранение памяти о событиях ВОВ. Он также указал, что преданность Родине является высшей правотой, которая может сплотить миллионы граждан. Это, по его словам, доказал подвиг народа СССР, который вдохновляет участников СВО.

Глава государства обратил внимание, что сейчас бойцы спецоперации противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. Однако, по его словам, несмотря на это, участники СВО идут вперед. Он добавил, что победа в зоне боевых действий куется и на поле боя, и в тылу.

Президент отметил, что залогом успеха является моральная и нравственная сила РФ, отвага и доблесть, а также сплоченность русского народа и способность выдержать все испытания.

"Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России", – подчеркнул Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что рядом с российскими воинами находятся рабочие и конструкторы, инженеры, ученые и изобретатели, которые продолжают традиции своих предшественников. Они, опираясь на современный боевой опыт, разрабатывают передовые и уникальные образцы вооружения, а также разворачивают их массовое производство.

"Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России", – отметил Путин.

Глава государства также назвал начало ВОВ одной из самых скорбных и трагических дат в истории России. В честь 9 Мая российский лидер объявил минуту молчания в память о героях войны.

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем впервые не принимают участие военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. В составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.

Движение пеших колонн начнется на Манежной площади

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика