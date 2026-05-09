09 мая, 10:02

Город

Парад Победы проходит на Красной площади Москвы

Фото: ТАСС

Парад Победы проходит на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Под оркестровое исполнение композиции "Священная война" внесли государственный флаг Российской Федерации и флаг Советского Союза.

В этом году в параде не участвуют военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Также парадом впервые командует главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев.

На открытом представительском автомобиле на Красную площадь выехал министр обороны России Андрей Белоусов совместно с Мордвичевым. Совместно они проехали мимо каждого расчета, чтобы лично поприветствовать военнослужащих.

На парад приехали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Также на торжественном мероприятии присутствуют Сергей Собянин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

В составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.

Владимир Путин на параде пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, которые наблюдали за торжественным шествием с центральной трибуны.

Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений на парад Победы. Многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая. После окончания парада иностранные лидеры вместе с Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей стране пройдут десятки мероприятий. Для жителей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности.

Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице. На некоторые события необходим входной билет или предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

