Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 19:36

Транспорт

Парад Победы на Красной площади будет транслироваться в городском транспорте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Парад Победы на Красной площади будет транслироваться в городском транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Прямой эфир начнется 9 мая в 10:00. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что трансляцию покажут в высоком разрешении на более чем 34 тысячах медиакранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах.

Кроме того, по словам Ликсутова, впервые парад Победы увидят пассажиры пригородных маршрутов проекта "Москва – область".

Также с 8 по 14 мая включительно горожане смогут посмотреть тематический эфир, благодаря которому они узнают о роли московского метро в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Помимо этого, пассажиры в рамках тематического эфира смогут увидеть станции, которые были архитектурно оформлены в честь Победы в ВОВ, включая "Новокузнецкую". Во время трансляции зрители смогут полюбоваться памятниками, которые посвящены участникам ВОВ, в том числе обелиском "Москва – город-герой".

Более того, запланирован показ познавательных роликов, которые были разработаны ко Дню Победы партнерами столичного Дептранса.

В этом году в параде Победы на Красной площади не будут участвовать колонны военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. При этом Владимир Путин традиционно выступит с речью.

Движение ограничат в Москве в связи с празднованием Дня Победы

Читайте также


транспортДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика