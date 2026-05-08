"Мосбилет" составил подборку мероприятий на 9 мая в театрах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, на основной сцене Московского академического театра сатиры 9 мая состоится спектакль-концерт, посвященный подвигу артистов-фронтовиков. В тот же день на сцене "Чердак сатиры" покажут спектакль "Василий Теркин" – сценическое прочтение поэмы Александра Твардовского. Режиссером стал Андрей Крупник, в ролях – Денис Кириллов, Влад Окропиридзе, Тимур Тихомиров и другие.

В Московском детском музыкальном театре "Поколение" состоится спектакль "Севастопольский вальс". В центре постановки оказались героические времена и мирная жизнь Севастополя. Роли исполнили Артур Мухаметдинов, Зинаида Громоздина, Сергей Рязанов и другие.

Помимо этого, в театре "Эрмитаж" состоится показ спектакля Александра Коршунова "Эшелон" – лауреата премии "Звезда театрала – 2025". Героинями пьесы стали женщины, которые укрывают от войны себя и детей.

Спектакль "Три мешка сорной пшеницы" пойдет в Новом драматическом театре. Он поставлен по повести Владимира Тендрякова и посвящен труженикам тыла, которые работали в условиях войны. Режиссер-постановщик – Вячеслав Долгачев, роли исполнили Евгений Рубин, Евгений Кенинг, Александр Курский и другие.

Спектакль "Девочки" по пьесе Михаила Рощина "Эшелон" запланирован в Театре на Таганке. В постановке рассказывают о женщинах, которые оказались в эвакуационном эшелоне в годы войны. Режиссером выступил Денис Парамонов, а роли исполнили Екатерина Вострова, Дарья Десницкая, Анна Куклина и другие.

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 парках во всех административных округах Москвы. Например, можно будет бесплатно посетить Музей Победы в Парке Победы на Поклонной горе.

