08 мая, 09:43

Город

В Московском зоопарке рассказали о дружбе белого медведя и утки

Видео: МАХ/"Московский зоопарк"

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка уже неделю дружит с новой соседкой – уткой Крякушей. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Утка залетела в вольер в прошлое воскресенье, 3 мая. Зоологи несколько раз ловили ее и уносили на пруд, но Крякуша все равно возвращалась к белому медведю.

"Удивительно то, что обычно Терпей таких пернатых прогоняет. А с этой они живут душа в душу уже почти неделю! Чудеса, да и только", – поделились в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились на свет мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Потомство дала пара розовых амфиприонов в возрасте 22 лет.

Процесс размножения морской рыбы в условиях неволи довольно сложен. В настоящий момент мальки содержатся в лаборатории отдела "Аквариум".

животныегород

