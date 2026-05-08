08 мая, 08:48

Город

Мальки розовой рыбы-клоуна родились в Московском зоопарке впервые за 15 лет

Впервые за 15 лет в Московском зоопарке появились на свет мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна, рассказала Агентству "Москва" генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Процесс размножения морской рыбы в условиях неволи довольно сложен, а нам было важно не просто получить потомство, но и вырастить его здоровым", – подчеркнула Акулова.

Она отметила, что это чрезвычайно важное событие для зоопарка. Потомство дала пара розовых амфиприонов в возрасте 22 лет. Для того чтобы мальки выжили и росли, им необходим специальный живой корм.

В настоящий момент мальки содержатся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых рыб можно увидеть в павильоне "Экзотариум". В естественной среде обитания данный вид проживает на коралловых рифах Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и некоторых регионах Океании. Размер взрослых особей составляет около 10 сантиметров, они отличаются коралловой окраской с белой полосой вдоль головы.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного примата потто. У данных животных сложное социальное поведение, в условиях зоопарка мать часто бросает потомство, что произошло и в этот раз.

Детеныша назвали Нейтоном, после рождения за ним начали следить сотрудники отдела "Приматы". Посмотреть на него и его родителей можно в экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов".

