Сильная вспышка произошла на Солнце 7 мая

Сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) наблюдалась 7 мая в 18:14 по московскому времени. Длительность возмущений составила 70 минут.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали повышенную вероятность образования магнитных бурь и геомагнитных возмущений на Земле 7 и 8 мая. Это связано с ожидаемым ростом скорости солнечного ветра возле планеты.

В частности, шансы на геомагнитные возмущения оцениваются учеными как 2/3, из которых по 1/3 шанса на магнитную бурю (красный уровень) и по 1/3 – на слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). При этом с вероятностью 1/3 магнитное поле Земли удержится в зеленой зоне. Общая интенсивность возможного события оценивается как средняя.

