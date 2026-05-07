Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии

Германия сейчас сталкивается с эпохальным переломом. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе конференции в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение", – отметил Мерц.

По словам канцлера, перемены, которые сейчас наблюдаются в мире, накладываются на внутренние сложности страны. Мерц добавил, что Германия еженедельно сталкивается с новыми вызовами и кризисами. А текущие "взрывные" процессы создают значительное давление и требуют быстрых решений.

При этом ранее Мерц заявил, что жители Германии "слишком хорошо устроились" в атмосфере полного благополучия за последние 20 лет. Многие граждане и чиновники недооценивают ситуацию в мире, а иллюзия бесконечного процветания однажды исчезнет, считает канцлер.