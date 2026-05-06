Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:01

Технологии

Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 85 млн пользователей

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Ежедневная аудитория MAX превысила 85 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера.

С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, пользователи отправили свыше 150 миллиардов сообщений и совершили больше 6 миллиардов звонков.

Количество иностранных пользователей MAX превысило 8 миллионов. Ежедневно они совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений. Также на платформе создано свыше 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и обмениваться сообщениями могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее в MAX появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. Уточнялось, что опция доступна в последней версии приложения.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика