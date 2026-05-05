Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 22:16

Политика

Турция представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan

Фото: 123RF.com/tekkolik

Министерство обороны Турциии впервые презентовало межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная разработка была продемонстрирована на выставке оборонной промышленности SAHA. Дальность полета снаряда не превышает 6 тысяч километров, а ее скорость составляет от 9 до 25 махов. В движение ракета приводится 4 двигателями.

В качестве топлива для снаряда применяют тетраксид диазота N204. Ракета может нести до 3 тонн взрывчатки.

Выставка проводится в Стамбуле в период с 5 по 9 мая. В ней принимают участие делегации из более 120 стран. Турецкие компании презентуют свои последние достижения.

Ранее военные Ирана впервые применили новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе операции против сил США и Израиля. Снаряды использовали во время 65-й волны ударов по израильской территории и американским объектам в регионе.

Уточнялось, что Nasrallah является улучшенным и управляемым вариантом ракеты Qadr. По данным КСИР, удары были нанесены по нефтезаводам в Хайфе и Ашдоде, а также по базам США на Ближнем Востоке.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика