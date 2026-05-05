Турция представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan

Министерство обороны Турциии впервые презентовало межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная разработка была продемонстрирована на выставке оборонной промышленности SAHA. Дальность полета снаряда не превышает 6 тысяч километров, а ее скорость составляет от 9 до 25 махов. В движение ракета приводится 4 двигателями.

В качестве топлива для снаряда применяют тетраксид диазота N204. Ракета может нести до 3 тонн взрывчатки.

Выставка проводится в Стамбуле в период с 5 по 9 мая. В ней принимают участие делегации из более 120 стран. Турецкие компании презентуют свои последние достижения.

Ранее военные Ирана впервые применили новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе операции против сил США и Израиля. Снаряды использовали во время 65-й волны ударов по израильской территории и американским объектам в регионе.

Уточнялось, что Nasrallah является улучшенным и управляемым вариантом ракеты Qadr. По данным КСИР, удары были нанесены по нефтезаводам в Хайфе и Ашдоде, а также по базам США на Ближнем Востоке.

