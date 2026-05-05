Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:42

Общество

Врачи в Москве удалили женщине кистозное образование размером с дыню

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи ГКБ имени В. М. Буянова удалили 45-летней женщине кистозное образование размером с дыню. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на резкое увеличение живота, боли и слабость. Диагностика выявила муцинозную цистаденому размером 27х21х17 сантиметров.

Доброкачественная опухоль находилась в центральной части печени и была спаяна с магистральными сосудами и желчными протоками, что сделало этот случай уникальным, а операцию – крайне сложной и рискованной. Однако хирурги смогли аккуратно отделить и удалить кисту, сохранив здоровые ткани.

"Операцию провели максимально успешно – пациентка миновала этап реанимации и была сразу переведена в профильную палату. Сейчас женщина выписана из больницы и уже вернулась к обычной жизни", – рассказали в ведомстве.

Ранее в столице медики спасли 62-летнего мужчину с осложненной формой варикоза. В больницу он обратился с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. В ходе операции пациенту "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а затем удалили мелкие измененные вены. Через полгода на контрольном осмотре мужчина сказал, что боли исчезли, отеки прошли, а признаки больше не беспокоили.

Московские врачи пересадили пациенту две кисти рук

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика