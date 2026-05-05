Врачи в Москве удалили женщине кистозное образование размером с дыню

Врачи ГКБ имени В. М. Буянова удалили 45-летней женщине кистозное образование размером с дыню. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на резкое увеличение живота, боли и слабость. Диагностика выявила муцинозную цистаденому размером 27х21х17 сантиметров.

Доброкачественная опухоль находилась в центральной части печени и была спаяна с магистральными сосудами и желчными протоками, что сделало этот случай уникальным, а операцию – крайне сложной и рискованной. Однако хирурги смогли аккуратно отделить и удалить кисту, сохранив здоровые ткани.

"Операцию провели максимально успешно – пациентка миновала этап реанимации и была сразу переведена в профильную палату. Сейчас женщина выписана из больницы и уже вернулась к обычной жизни", – рассказали в ведомстве.

