05 мая, 09:09Технологии
Москвичи сообщили о проблемах в работе интернета и отправке СМС
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи сообщают о сбоях в работе мобильного интернета и невозможности отправить СМС-сообщения.
По некоторым данным, интернет не работает с 08:00 вторника, 5 мая. При этом, как утверждается, не загружаются и сайты из "белого списка".
Ранее сотовые операторы предупреждали о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая.
Например, "Билайн" заявил, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. В компании рекомендовали жителям и гостям города использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.
