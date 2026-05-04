04 мая, 16:38

Общество

Облачность может помешать пролету боевой авиации в Москве на 9 Мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пролету боевой авиации в рамках парада Победы на Красной площади может помешать облачность. О прогнозе на 9 Мая рассказал в беседе с Москвой 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ожидается нелетная погода. Синоптик уточнил, что нижняя кромка облачности опустится до 100–300 метров, что исключает групповой пролет боевой авиации: для безопасного полета показатель должен быть не ниже 350–400 метров, а экипажи должны находиться в визуальном контакте.

Кроме того, с 06:00 до 00:00 на Москву прольется до 27 миллиметров осадков – это 44% месячной нормы. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, а дневная температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 14 градусов.

Вместе с тем Тишковец подчеркнул, что прогноз пока предварительный.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве будет прогреваться до 26 градусов тепла до середины текущей недели, но затем потепление сменится дождями. Уже 7, 8 и 9 мая будет пасмурно. Ночью – около 4–7 градусов выше нуля, а днем – от 14 до 17 градусов.

Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы

