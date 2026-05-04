04 мая, 13:16

"Известия": тело сотрудника микрофинансовой организации найдено в мешке в Подмосковье

Тело сотрудника микрофинансовой организации найдено в мешке в Подмосковье – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В подмосковном Клину нашли тело 46-летнего мужчины, которое было связано электрическим кабелем и помещено в мешок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Труп был обнаружен на территории бывшего санатория. Со слов собеседника издания, погибший оказался сотрудником микрофинансовой организации.

"Мужчина был замотан в разноцветные простыни и полотенце, его таз обтянули полиэтиленом, а голову завернули в мешок", – раскрыл инсайдер.

В свою очередь, сестра погибшего добавила, что накануне он пил алкоголь в компании неизвестных лиц. По предварительным данным, подозреваемого в убийстве задержали. В настоящее время продолжается работа по выяснению подробностей инцидента.

Ранее пять пакетов с человеческими останками нашли в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Фрагменты тела принадлежат неизвестному мужчине. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Еще одно производство до этого открыли после обнаружения тел двух женщин и трехлетнего ребенка в Калининграде. Обстоятельства их смерти неясны, но известно, что 70-летняя женщина страдала шизофренией, а на месте была найдена предсмертная записка.

