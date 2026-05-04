Эстафета по Садовому кольцу пройдет 16 мая в 90-й раз

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Эстафета по Садовому кольцу пройдет в Москве в 90-й раз 16 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Старт будет дан в 08:00. Участники стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, финиш находится около Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького на улице Крымский Вал. Для бегунов на дистанции расположат несколько пунктов освежения.

Принять участие смогут все желающие от 18 лет и старше. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. При этом зрители смогут поддержать участников на протяжении всей дистанции.

Впервые эстафета по Садовому кольцу состоялась в Москве 2 мая 1922 года. На протяжении десятилетий она оставалась одной из главных спортивных традиций города. В мае 2025 года состоялось ее возрождение после длительного перерыва.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут принять участие в Кубке мэра по гольфу, который пройдет 14 мая. Соревнования проведут в гольф-клубе "Завидово". Стать участниками могут спортсмены с разным уровнем подготовки.

На выбор будут предложены два формата: "строук плей" – для участников с гандикапом 18,4 и ниже, а также "стейблфорд" – для игроков с гандикапом 18,5–28,0.

