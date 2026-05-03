Новости

03 мая, 08:45

Общество

Минтруд РФ расширил перечень профессий для альтернативной службы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтруд РФ расширил перечень работ, профессий и должностей для альтернативной службы. Их число увеличили с 271 до 363, следует из приказа ведомства, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

"Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 года № 12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", – указано в документе.

Согласно ему, в список включили такие профессии, как травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик.

Ранее Минобороны РФ предложило расширить список психических расстройств и расстройств поведения, при которых ограниченно годные к военной службе не смогут быть приняты на службу по контракту при мобилизации.

В него вошли органическое кататоническое, бредовое (шизофреноподобное), тревожное, диссоциативное расстройства, а также психические расстройства и расстройства поведения вследствие употребления психоактивных веществ.

