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02 декабря 2013, 16:36

Культура

Владимир Кузьмин и группа "Динамик" дадут в столице сольный концерт

6 декабря в джаз-клубе "Союз композиторов" выступит один из самых популярных советских и российских рок-н-ролльщиков Владимир Кузьмин вместе со своей группой "Динамик". На своих концертах он, как и прежде, исполняет рок-н-ролльные мелодии и лирические любовные баллады.

Фото: Пресс-служба "Союза композиторов"

Кузьмин участвовал в ВИА "Самоцветы", "Карнавал" и "Динамик". Кроме того, музыкант работал совместно с Аллой Пугачевой и писал для нее песни.

Еще в школе Кузьмин давал концерты вместе со своей подростковой рок-группой, исполняя кавер-версии хитов The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones и других. Поступив в музучилище, Кузьмин начал осваивать игру на саксофоне, флейте и скрипке.

Начало концерта - в 20.30. Стоимость билетов – от 900 рублей.

$2

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