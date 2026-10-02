СК возбудил дело после нападения заключенного на сотрудников ФСИН в КБР

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Следственный комитет по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело после нападения заключенного на сотрудников ФСИН во время этапирования. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, 2 октября в поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ – Адлер, один из заключенных напал на конвоиров и завладел огнестрельным оружием одного из них. После этого он открыл огонь по сотрудникам ФСИН.

В результате нападения один сотрудник погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Заключенного ликвидировали ответным огнем правоохранителей.

Дело расследуется по части 1 статьи 226, части 3 статьи 321 и статьи 317 УК РФ. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что под Владикавказом заключенного ликвидировали при попытке сбежать из поезда с конвоируемыми. По данным силовых структур, это не было бунтом. Среди гражданских пострадавших нет.