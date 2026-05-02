Мошенники обманули пенсионера на 71 млн рублей в Москве

Мошенники под обманули пенсионера на 71 миллион рублей в Москве под предлогом замены домофона. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 76-летнего пенсионера в одном из мессенджеров пригласили в группу якобы соседей по дому. Там ему пришло уведомление о предстоящей замене домофона. Пенсионер назвал число необходимых ему ключей от двери и отправил по указанному номеру сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого мужчина получил сообщение о том, что все его имущество будет распродано.

Пенсионер направился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью, однако ответил на звонок и поверил, что говорит с правоохранительными органами. Звонивший убедил москвича, что в отношении него действуют злоумышленники, призвав срочно снять со счетов средства и передать их для размещения на спецсчете.

"Для убедительности и организации связи с пенсионером злоумышленники трижды в течение месяца передавали ему мобильные телефоны, предварительно положив их в почтовый ящик, там же они положили изготовленное в фоторедакторе "постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу", – указала прокуратура.

Мужчина снимал со счетов деньги, отправлял их фото и передавал их злоумышленникам. Также по указанию куратора он продал два автомобиля. Общая сумма ущерба составила более 71 миллиона рублей.

Ранее в Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД РФ, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

