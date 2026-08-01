Россия отказалась платить взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР

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Россия не будет выплачивать ежегодный членский взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Согласно документу, размер взноса составляет 61,3 миллиона рублей. Эти средства, уже заложенные в федеральном бюджете, решено направить на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые пострадали от уранодобывающих производств.

Решение принято по предложению госкорпорации "Росатом", согласованному с Минфином, МИДом и Минэкономразвития России.

Россия стала членом Агентства по ядерной энергии в 2013 году. В 2022 году членство было приостановлено после решения руководства ОЭСР.

Ранее в МИД РФ заявили, что политика Запада в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России. В ведомстве отметили, что в контексте кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершенствоваться эскалационные действия, которые чреваты скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав.