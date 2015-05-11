11 мая 2015, 22:40Туризм
МЧС доставило из Непала тела погибших россиян
В подмосковном Жуковском совершил посадку самолет МЧС, который доставил из Непала тела двух погибших в результате землетрясения россиян.
Таккже на борту ИЛ 76 прилетели российские спасатели, которые помогали в ликвидации последствий природной катастрофы. Им удалось разобрать более 50 тысяч квадратных метров завалов, обследовать около сотни зданий и оказать медицинскую помощь множеству местных жителей.
Напомним, землетрясение произошло в Непале 25 апреля. Число погибших превысило 8 тысяч человек.