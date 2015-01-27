Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

27 января 2015, 10:46

Директор зоопарка расскажет о своей работе в блоге

зоопарк блоги

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Генеральный директор Московского зоопарка Наталья Колобова начала вести блог на сайте moscowzoo.ru, где будет рассказывать о зоопарке и о том, "что происходит в мире зоопарков". Пока в блоге содержится всего одна запись с ее анкетными данными.

В первой записи Колобова привела свои анкетные данные, из которых можно, например, узнать, что родилась она в Москве, а первое образование получила по специальности "прикладная математика". Колобова также рассказала, что ее любимое животное – это человекообразная обезьяна, а любимое место в зоопарке – Старая территория и Ночной мир.

"Цифры, которыми я горжусь: Московский Зоопарк входит в первую десятку в мире по размеру коллекции (8000 животных) и в первой тройке по посещаемости (3.5 миллиона в год)", - сообщается в блоге.

Колобова добавила, что хочет привезти в Московский зоопарк носорогов и шимпанзе, а главная ее цель – сделать зоопарк лучшим местом в Москве.

Добавим, у Московского зоопарка также есть свой аккаунт в Instagram. В прошлом году он вошел в список из 24 лучших российских "инстаграмов". Рейтинг составило англоязычное издание о современной российской культуре The Calvert Journal. Аккаунт зоопарка в инстаграме @moscow_zoo_official появился 29 января 2014 года.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать