Директор зоопарка расскажет о своей работе в блоге

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Генеральный директор Московского зоопарка Наталья Колобова начала вести блог на сайте moscowzoo.ru, где будет рассказывать о зоопарке и о том, "что происходит в мире зоопарков". Пока в блоге содержится всего одна запись с ее анкетными данными.

В первой записи Колобова привела свои анкетные данные, из которых можно, например, узнать, что родилась она в Москве, а первое образование получила по специальности "прикладная математика". Колобова также рассказала, что ее любимое животное – это человекообразная обезьяна, а любимое место в зоопарке – Старая территория и Ночной мир.

"Цифры, которыми я горжусь: Московский Зоопарк входит в первую десятку в мире по размеру коллекции (8000 животных) и в первой тройке по посещаемости (3.5 миллиона в год)", - сообщается в блоге.

Колобова добавила, что хочет привезти в Московский зоопарк носорогов и шимпанзе, а главная ее цель – сделать зоопарк лучшим местом в Москве.

Добавим, у Московского зоопарка также есть свой аккаунт в Instagram. В прошлом году он вошел в список из 24 лучших российских "инстаграмов". Рейтинг составило англоязычное издание о современной российской культуре The Calvert Journal. Аккаунт зоопарка в инстаграме @moscow_zoo_official появился 29 января 2014 года.