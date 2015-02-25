День полярного медведя в зоопарке отметят игрой на бубнах и дискотекой

Фото: moscowzoo.ru

28 февраля в столичном зоопарке отметят День полярного медведя. В программе есть квесты, конкурсы и викторины, посвященные Арктике, а также различные мастер-классы, передает пресс-служба зоосада.

Гостей зоопарка в этот день научать изготавливать традиционные украшения народов Севера и играть на бубнах. Также планируется выступление уличного театра, дискотека и лекция.

В пресс-службе отметили, что основная цель празднования Международного дня полярного медведя – это привлечение внимания к необходимости охраны редких животных.

Ранее два новорожденных белых медвежонка впервые вышли на прогулку. Два белых медвежонка родились 10 ноября, но первые три месяца они вместе с матерью – самкой по кличке Симона – провели в "берлоге" во внутреннем помещении.

В московском зоопарке добавили, что малыши держатся около матери и слушаются ее беспрекословно. Пока прогулки длятся совсем недолго, поэтому застать их на улице еще трудно. Из-за долгого пребывания в берлоге медвежата выглядят сейчас очень грязными, но постепенно станут белее.

Отметим, с 1 февраля Московский зоопарк стал доступен для посещений по единому билету. По нему можно бесплатно посещать все внутренние выставки, в том числе Выставки амфибий и рептилий, Экзотариум и Оранжерею. Стоимость единого билета на вход в зоопарк и все выставки для взрослых составляет 400 рублей, для детей и других льготных категорий – вход бесплатный.

В прошлом году началась масштабная реконструкция зоопарка. Первый ее этап завершился в августе 2014 года, к 150-летию зоопарка были отремонтированы вольеры, установлены фонари, благоустроены пруды.

На 2015 год запланирован ремонт памятника архитектуры XVIII века "Дом Клюева", организация экспозиции пауков, а также реновация террариума, слонятника и "Дома птиц". Осенью 2015 года у зоопарка появится парковка на 300 мест, а также пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу между двумя частями зоопарка. Полностью реконструкцию завершат в 2016 году.