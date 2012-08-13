Московский зоопарк выбирает животное-талисман. Принять участие в голосовании может каждый желающий: для этого достаточно отметить вариант в опросе на главной странице сайта зоопарка. Также можно предложить свою версию

Московский зоопарк выбирает себе талисман и приглашает присоединиться к выборам всех желающих принять участие в выборе талисмана.

Как отмечают в пресс-службе столичного зоосада, талисман, в отличие от эмблемы зоопарка – манула, имеет более широкие функции. Он может стать героем мультфильмов и фильмов о зоопарке, его изображение можно будет увидеть на разнообразных сувенирах зоопарка, на информационных стендах, но главное его предназначение – приносить удачу.

Будущий талисман должен соответствовать определенным требованиям. Во-первых, он должен быть обаятельным и вызывать положительные эмоции. Во-вторых, он должен быть знаком посетителям, то есть длительное время являться питомцем зоосада.

Ну а кроме того, избранник не может быть еще чьей-то эмблемой, логотипом или талисманом. По этой причине в конкурсе не участвуют снежный барс, леопард, бурый и белый медведи.

Чтобы принять участие в выборе талисмана, нужно зайти на главную страницу сайта зоопарка и выбрать понравившееся животное в разделе "Опрос", находящемся в правой колонке.

Тех же, кто захочет дополнить список участников конкурса, просят зайти на страничку ВКонтакте и оставить сообщение в теме "Талисман зоопарка". Организаторы обещают учесть его в результатах опроса.