По факту падения на ребенка ограды в столичном зоопарке началась проверка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет проводит проверку по факту падения на ребенка ограждения в столичном зоопарке. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба управления СК по Москве.

Напомним, в столичном зоопарке 5 июля на ребенка упало металлическое ограждение, сообщила ранее m24.ru директор зоопарка Наталья Колобова. По ее словам, рабочие ремонтировали там плитку, и участок огородили легкой металлической сеткой. Пока неизвестно, упало ли ограждение от ветра или сам ребенок на него залез.

Мальчик был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу им. Г.Н. Сперанского с травмой головы и сотрясением мозга. Сейчас спмочувствие ребенка удовлетворительное, он находится дома с родителями.

Два месяца назад в зоопарке произошел похожий случай, но тогда трехлетний мальчик повредил ногу, соскользнув с парапета вольера, а сверху на него упала гранитная плита.

"Ребенок в тот день подошел к открытому бассейну с китами-белухами. Стоя на парапете, мальчик одной рукой держался за перила, а другой за гранитную облицовочную плиту. В результате обвала плиты ребенок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь на месте после, а затем доставили в больницу.

В пресс-службе Московского зоопарка утверждают, что на парапет вольера с китами-белухами вставать запрещено, это является нарушением техники безопасности. "На этом парапете скользко, вставать на него нельзя. Там размещены соответствующие предупреждающие знаки", – отметила сотрудник пресс-службы зоопарка Татьяна Зарубина.