Московский зоопарк станет современным обучающим центром

Этой осенью в Московском зоопарке начнется масштабная модернизация. В результате он должен стать современным обучающим центром для детей и взрослых.

В зоопарке планируют разобраться с хаотичной торговлей и аттракционами, переделать всю навигацию. В планах внедрение интерактивной части: QR-кодов и сенсорных экранов с информацией на всех клетках.

Московский зоопарк ждет и кадровая реформа. В первую очередь, она затронет сервисный персонал. Не исключено, что уборка территории может быть передана на аутсорсинг.

Кроме того, необходимо решить проблему со входами - в зоопарке их несколько, но работает только один, сообщает информационный центр столичного правительства.

Инициатором модернизации Московского зоопарка стал городской департамент культуры. По словам главы ведомства Сергея Капкова, изменения вызваны здравым смыслом и логикой жизни, посетители должны видеть в зоопарке не аттракцион и не "перевалочный пункт", а обучающий центр.

В Московском зоопарке содержится около 8 тысяч особей животных. Ежегодно его посещают от 9 до 12 миллионов человек. В 2014 году зоопарк будет отмечать 150-летие.