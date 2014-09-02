В зоопарке ко Дню города откроются пруды и Круг катания на пони

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В столичном зоопарке подходит к концу первый этап масштабной реконструкции. Ко Дню города здесь планируют открыть после реконструкции пруды, а также Круг катания на пони, сообщила M24.ru руководитель службы по внешним коммуникациям зоопарка Анна Качуровская.

По ее словам, пруды очистили и заселили новыми водными растениями, а также заменили устаревшие коммуникации. Она добавила, что в пруды - малый и большой - вернут всех водоплавающих питомцев.

По Московскому зоопарку прогуляются виртуальные животные

Анна Качуровская также рассказала, что в зоопарке подготовили обширную праздничную программу к юбилею - зоосаду в этом году исполняется 150 лет. "Юбилей мы будем отмечать два дня - 13 и 14 сентября. Мы подготовили исторические мезансцены, спектакли, мастер-классы. Кроме того, к юбилею планируется запустить приложение с функцией дополненной реальности", - отметила Качуровская.

Как ранее сообщало M24.ru, приложение позволит посетителям увидеть на экранах своих смартфонов и планшетов зверей, которые не представлены в зоопарке, - бегемота, носорога и окапи - животного из семейства жирафовых с полосками на конечностях, как у зебры. К слову, среди настоящих животных животных в зоопарке также ожидается пополнение. Администрация планирует через месяц купить красную панду.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Напомним, что начиная с 10 июня, старую территорию зоопарка закрывали каждый вторник, чтобы строители могли завозить тяжелую технику для ремонта прудов. В рамках ремонта в зоопарке заменили устаревшие конструкции и очистили пруды. Кроме того, специалисты заменили инженерные сети, отремонтировали и перестроили вольеры.

В конце августа департамент по конкурентной политике объявил конкурс на благоустройство территории Московского зоопарка. В зоопарке обустроят дополнительный выход и турникеты со стороны "старой" территории на улице Красная Пресня, для маломобильных граждан построят новые пандусы и открытые платформенные подъемники, а вблизи прудов на "новой" территории поставят новые ограждения. Реконструкция ожидает и наружные ограждения зоосада.

На эти цели планируется потратить 74,7 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября 2014 года.

Как сообщало сетевое издание M24.ru, "старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.