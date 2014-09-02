Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

02 сентября 2014, 16:34

В зоопарке ко Дню города откроются пруды и Круг катания на пони

зоопарк реконструкция проекты пруды пони Анна Качуровская

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном зоопарке подходит к концу первый этап масштабной реконструкции. Ко Дню города здесь планируют открыть после реконструкции пруды, а также Круг катания на пони, сообщила M24.ru руководитель службы по внешним коммуникациям зоопарка Анна Качуровская.

По ее словам, пруды очистили и заселили новыми водными растениями, а также заменили устаревшие коммуникации. Она добавила, что в пруды - малый и большой - вернут всех водоплавающих питомцев.

По Московскому зоопарку прогуляются виртуальные животные

Анна Качуровская также рассказала, что в зоопарке подготовили обширную праздничную программу к юбилею - зоосаду в этом году исполняется 150 лет. "Юбилей мы будем отмечать два дня - 13 и 14 сентября. Мы подготовили исторические мезансцены, спектакли, мастер-классы. Кроме того, к юбилею планируется запустить приложение с функцией дополненной реальности", - отметила Качуровская.

Как ранее сообщало M24.ru, приложение позволит посетителям увидеть на экранах своих смартфонов и планшетов зверей, которые не представлены в зоопарке, - бегемота, носорога и окапи - животного из семейства жирафовых с полосками на конечностях, как у зебры. К слову, среди настоящих животных животных в зоопарке также ожидается пополнение. Администрация планирует через месяц купить красную панду.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Напомним, что начиная с 10 июня, старую территорию зоопарка закрывали каждый вторник, чтобы строители могли завозить тяжелую технику для ремонта прудов. В рамках ремонта в зоопарке заменили устаревшие конструкции и очистили пруды. Кроме того, специалисты заменили инженерные сети, отремонтировали и перестроили вольеры.

В конце августа департамент по конкурентной политике объявил конкурс на благоустройство территории Московского зоопарка. В зоопарке обустроят дополнительный выход и турникеты со стороны "старой" территории на улице Красная Пресня, для маломобильных граждан построят новые пандусы и открытые платформенные подъемники, а вблизи прудов на "новой" территории поставят новые ограждения. Реконструкция ожидает и наружные ограждения зоосада.

Ссылки по теме

На эти цели планируется потратить 74,7 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября 2014 года.

Как сообщало сетевое издание M24.ru, "старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать