22 мая 2017, 12:40

Туризм

Названы образцовые места для отдыха у воды в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Образцовыми местами для отдыха у воды в столице в 2017 году стали Дворцовый пруд, Патриаршие пруды, озеро Школьное в Зеленограде, Круглый пруд в Измайлове, комплекс "Бич Клаб" и зона отдыха "Химки-2". Об этом сообщил замначальника столичного Объединения административно-технических инспекций Леонид Бородулин, передает Агентство "Москва".

По его словам, свыше трети зон отдыха в Москве принято для эксплуатации в летний период. Всего в 2017 году в городе будет 100 таких мест, среди которых восемь – с возможностью купания, 37 – без нее и 55 зон для массового отдыха на природе.

Все объекты должны ввести в эксплуатацию до 25 мая.

34 зоны отдыха Москвы уже прошли проверку, при этом восьми в приемке отказали. Нарушения касались преимущественно повреждения лавочек, урн и плохих дорожек. Как только нарушения устранят, эти места отдыха вновь предъявят для приемки.

1 июня все зоны отдыха будут готовы принять посетителей.

