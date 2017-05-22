Названы образцовые места для отдыха у воды в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Образцовыми местами для отдыха у воды в столице в 2017 году стали Дворцовый пруд, Патриаршие пруды, озеро Школьное в Зеленограде, Круглый пруд в Измайлове, комплекс "Бич Клаб" и зона отдыха "Химки-2". Об этом сообщил замначальника столичного Объединения административно-технических инспекций Леонид Бородулин, передает Агентство "Москва".

По его словам, свыше трети зон отдыха в Москве принято для эксплуатации в летний период. Всего в 2017 году в городе будет 100 таких мест, среди которых восемь – с возможностью купания, 37 – без нее и 55 зон для массового отдыха на природе.

Все объекты должны ввести в эксплуатацию до 25 мая.