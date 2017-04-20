Мосгортранс изменит несколько маршрутов к зонам отдыха 21 апреля

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Перед началом летнего сезона Мосгортранс изменит маршруты автобусов до нескольких зон отдыха в столице. Об этом сообщается на сайте организации.

С 21 апреля и до 30 сентября по выходным дням троллейбусы № 20 будут следовать от Белорусского вокзала до остановки "Берег Москвы-реки". Кроме того, будут сокращены интервалы движения на троллейбусном маршруте № 21 метро "Полежаевская"– "Берег Москвы-реки".

С 1 мая запустят сезонные автобусные маршруты в Зеленограде. Автобус №403 будет ходить до деревни Соколово, а №408 ‒ до деревни Холмы. Они будут ездить в таком режиме до ноября.

По словам гендиректора Мосгортранса Бориса Ткачука, летом востребованность этих направлений увеличивается примерно на треть.