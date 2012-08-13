"Известия": понедельник, 13 августа 2012 года

Минобразования разделит всех школьников на гуманитариев и технарей

Опросы и тесты определят, какие предметы должен учить школьник

Министерство образования и науки РФ начиная с 2015 года планирует ежегодно проводить комплексные тесты учащихся 8–9-х классов, чтобы определить их склонности и помочь выбрать будущую профессию. По сообщению источника в министерстве, в мониторинге будут принимать участие как преподаватели школ, так и психологи.

Егор Мехонцев: «Чемпионом меня сделал подвал»

Обладатель золотой медали в боксе рассказал, какой путь ему пришлось пройти ради золота Лондона

Российские болельщики очень рассчитывали на очень успешное выступление российских боксеров. И пусть золотые награды не столь часто появлялись на груди российских атлетов, но именно Егор Мехонцев стал надеждой всей школы отечественного бокса. После триумфа в столице Великобритании чемпион рассказал, в каких условиях ему пришлось учиться азам бокса, об уверенности в конечном успехе и оптимистических взглядах родных.

Cочинские волонтеры будут работать больше лондонских

«Известия» сравнили условия жизни и труда добровольцев российской и британской Олимпиад

Госучреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта» огласило условия проживания волонтеров во время тестовых соревнований на олимпийских объектах в Сочи в 2012 году. На размещение добровольцев из краевого бюджета потратят 11,5 млн рублей. Что же касается самой Олимпиады-2014, то ее оргкомитет пока не называет бюджет, выделенный на волонтеров, однако уже известны условия их жизни и работы.

В лесах Подмосковья появятся зоны отдыха и школы выживания

Таким образом отданные области леса будут защищены от замусоривания

В 2013 году в подмосковных лесах появятся первые пять общедоступных организованных зон отдыха. Как рассказал «Известиям» глава комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Трунов, места для их размещения определят до конца этого года. В зеленых зонах Подмосковья также намерены открыть лесные школы выживания и проложить экотропы — водить туристов по ним будут в том числе лесники. Эксперты опасаются, что чище от этого леса не станут, а экологию такое благоустройство вполне может нарушить.

ЦБ может свернуть один из ключевых механизмов поддержки банков

Представители Банка России официально сообщили, что «аккуратно начата» дискуссия по поводу отмены однодневного РЕПО

Центробанк резко сокращает лимиты по операциям однодневного РЕПО. Если еще 26 июля банки смогли занять у регулятора 557 млрд рублей, то 9 и 10 августа — всего 10 млрд. На брифинге в июле представители регулятора заявили «Известиям», что не исключают возможности отказа от проведения аукционов однодневного РЕПО. Дискуссия в банковском сообществе по этому поводу развернется в следующем году, но игроки уже недовольны. Спрос на предоставляемые средства ЦБ сохраняется на высоком уровне, отказ от однодневного РЕПО означает потерю еще одного источника ликвидности, быстрых и дешевых денег.

"Известия": понедельник, 13 августа