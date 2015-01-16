Подмосковные сноубордисты выиграли золотые медали на соревнованиях в Миассе

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Подмосковные спортсмены заработали три золотые медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" с ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.

Виктория Пухова завоевала две золотые медали в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, Данила Баранов стал победителем в дисциплине борд-кросс.

Всего в состязаниях приняли участие 70 сноубордистов из 12 регионов России, из них 40 юношей и 30 девушек. В составе сборной команды Московской области выступали два спортсмена Центра олимпийских видов спорта Подмосковья.