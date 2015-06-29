Череп Гоголя и последний приют Ван Мина: какие тайны хранит Новодевичье кладбище

Одна Голгофа на двоих: какие тайны хранит Новодевичье кладбище

История столичных кладбищ насчитывает сотни тайн и легенд. Перезахоронения, при которых исчезали головы покойников, зашифрованные надписи на памятниках, скандинавские метки и пуленепробиваемые колпаки для надгробий...

Сетевое издание m24.ru запускает новый проект, в рамках которого вы узнаете об истории, легендах и современном состоянии столичных кладбищ. В первом материале мы расскажем о Новодевичьем кладбище, где недавно отреставрировали 57 надгробных памятников известным деятелям искусства, науки и техники.

На Новодевичьем кладбище нашли последний приют Гоголь и Чехов, Станиславский и Вахтангов, Шостакович и Прокофьев. Здесь похоронены Ельцин, Хрущев, супруга Сталина Надежда Аллилуева и даже глава компартии Китая Ван Мин.

Захоронения на территории Новодевичьего монастыря возникли еще в XVI веке. К началу XX века свободного места в монастырском некрополе практически не осталось, и могилы начали появляться у южной стены монастыря.

Территория Новодевичьего кладбища неоднократно расширялась. Общая площадь всех участков сейчас составляет более 7,5 гектара. На кладбище, территория которого подразделяется на старую, новую и новейшую, захоронено около 26 тысяч человек. На монастырской же территории уцелели захоронения преимущественно декабристов и героев войны 1812 года, а также известных профессоров и общественных деятелей.

Чеховская метка

Тело скончавшегося в Германии от туберкулеза Антона Чехова перевезли в Москву в вагоне, предназначенном для транспортировки устриц. Писатель похоронен рядом с могилой собственного отца. У подножия памятника сохранилась скандинавская метка — древнее графическое изображение христианского креста.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Камень "Голгофа"

Надгробием на могиле Михаила Булгакова служит камень "Голгофа" (он был назван так благодаря форме, напоминающей гору, где был распят Иисус Христос) с места прежнего захоронения Николая Гоголя в Даниловом монастыре. Этот ноздреватый черноморский гранит, согласно легенде, был привезен Константином Аксаковым из Крыма. Вдова Булгакова Елена Сергеевна обнаружила "Голгофу", по одной версии, в мастерских Новодевичьего кладбища, по другой – в яме, куда мастера сбрасывали отходы производства.

Поскольку Булгаков считал Гоголя своим учителем и даже искал вдохновения у его памятника в Москве, сомнений насчет судьбы камня не оставалось: его выкупили и установили на могиле автора "Мастера и Маргариты".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Четыре ноты

На надгробии композитора Дмитрия Шостаковича изображены четыре ноты: ре, ми-бемоль, до и си. Если записать их латинскими обозначениями, то получится DSCH – инициалы композитора. Тема из этих четырех нот считается его визитной карточкой.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Похороненная дважды

Считается, что у Марии Ермоловой две могилы. Изначально актриса была похоронена на территории храма в бывшем селе Владыкино. Незадолго до войны прах Ермоловой был перенесен на Новодевичье кладбище, однако никаких документов, подтверждающих это, не сохранилось.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Посмертный диалог

Автор "Рабочего и колхозницы" Вера Мухина и ее супруг хирург Замков похоронены на старой территории кладбища. На памятнике Замкова сделана надпись: "Я отдал людям все", а на памятнике Мухиной, которая скончалась через 11 лет после смерти мужа, — "…И я тоже".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Кстати, Мухина считала своим лучшим творением не "Рабочего и колхозницу", а мемориальную скульптуру в виде умирающего лебедя, сделанную для могилы оперного певца Леонида Собинова. Он также похоронен на Новодевичьем кладбище.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Лидер китайских коммунистов

Новодевичье кладбище — одна из самых популярных достопримечательностей среди китайских туристов. Все потому, что здесь похоронен один из бывших лидеров Коммунистической партии Китая Ван Мин, попавший в опалу после образования КНР и проведший последние годы жизни в СССР.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гоголь без головы

При перезахоронении Николая Гоголя, изначально погребенного в Даниловом монастыре, обнаружилось, что череп автора "Мертвых душ" отсутствует. Об этом свидетельствуют воспоминания нескольких свидетелей эксгумации. Позже появилась другая версия — якобы голова писателя была повернута набок. Результатом стали слухи о том, что Гоголя похоронили живым во время летаргического сна.