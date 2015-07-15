Таблички "Работает эвакуатор" начнут устанавливать на выездных магистралях

Фото: m24.ru

Запрещающие парковку таблички "Работает эвакуатор" начнут устанавливать 20-22 июля. В первую очередь их оборудуют на выездных магистралях и выделенках, сообщил журналистам глава Центра организации дорожного движения столицы (ГКУ ЦОДД) Вадим Юрьев.

По его словам, при определении мест установки знаков ЦОДД ориентировался на четыре критерия - очаги аварийности, задержки движения общественного транспорта, проблемные участки улично-дорожных сетей и объекты массового притяжения (подходы к метро, стадионам и так далее).

"Первые наши таблички появятся в Москве, основываясь на наших специальных подсчетах, на выездных магистралях и в центре города, а также на полосах для движения общественного транспорта", - цитирует Юрьева МИА "Россия Сегодня".

Глава ЦОДД также добавил, что таблички будут иметь светоотражающие элементы, а также элементы из стали, чтобы их невозможно было согнуть.

Эвакуация автомобилей в Москве

Ранее m24.ru сообщало, что около 20 процентов всех знаков "Остановка запрещена" оборудуют табличкой "Работает эвакуатор". Всего в Москве установлено 30 тысяч знаков, запрещающих парковку, а планируется установить 600 знаков.

Их могут установить на выделенных полосах, около различных культурных учреждений, спортивных объектов, вокзалов, а также станций метро.

По мнению экспертов, таблички "Работает эвакуатор" должны повысить среднюю скорость автотранспорта, а также обеспечить безопасность движения на дорогах столицы.

Напомним, с 8 августа текущего года эвакуация автомобилей из-под запрещающих знаков будет возможна только при наличии предупреждающих табличек