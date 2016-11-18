Согрейте меня немедленно: где купить модное и теплое платье на зиму

С приходом холодов встает традиционный вопрос: что надеть, чтобы было красиво и тепло? Сетевое издание m24.ru выбрало четыре магазина, одежда из которых не только согреет, но и украсит свою обладательницу.

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Treshstore

Создатели Treshstore вовремя позаботились о своих покупательницах и отшили платья, в которых будет не страшно выйти на улицу и в мороз. Вещи бренда выполнены в основном в темных тонах, что делает их не только модными, но и повседневными.

Фото: instagram.com/treshstore

В качестве основного материала для холодного времени года производитель использует футер. Это натуральная ткань, которая за счет своего уникального плетения (футерованного), когда в основу ввязывают дополнительные изнаночные нити, получается очень плотной, прочной и приятной к телу. У футера гладкая лицевая поверхность, а с изнанки мягкие ворсинки, образующие начес.

Бренд предлагает не только приятные для тела и глаза вещи, но и стильные авторские украшения. Посмотреть на все это можно в магазине на Пресненском Валу.

Maison de Marie

Это платье пудрового цвета пользуется наибольшей популярностью у покупательниц бренда. Но для тех, кто не любит столь нежные оттенки, есть и варианты в классической цветовой гамме – графитного, винного и серого цветов.

Фото: instagram.com/maison_de_marie

Обладательницы одежды этого бренда уверяют: совсем необязательно иметь идеальную фигуру, чтобы хорошо смотреться в облегающих платьях Maison de Marie. Вещи сшиты таким образом, что как бы компенсируют небольшие недостатки фигуры. Кроме того, эти платья не растягиваются со временем, что сейчас большая редкость, и выполнены без швов.

Прикоснуться к платьям Maison de Marie, а также оценить другие вещи (например, оригинальные свитеры и пальто) коллекции, можно в магазинах на дизайн-заводе "Флакон" и в ТЦ "Метрополис".

Betrendy Wear

Если хочется праздника уже сейчас, можно облачиться в серебристое платье от Betrendy Wear. Выполнено из парчи и на шелковой подкладке.

Фото: instagram.com/betrendywear

В шоу-руме бренда можно найти и более теплые вещи из плотного трикотажа. А для тех, кто платья особо не жалует, представлен целый ряд стильных и теплых костюмов приятных цветов.

"Барышня-крестьянка"

Бренд позиционируется как первый в России представитель православной одежды, созданной по уникальным лекалам из натуральных тканей. Несмотря на такую заявку, платья компании будут интересны не только ценителям стиля бохо и любителям винтажа, но и городским модницам.

Фото: facebook.com/pg/baryshnya

Все модели "Барышни-крестьянки" не только выполнены из качественных тканей, но и носят оригинальные названия. Например, есть модели "Ели Карелии", "Полярные зори" или "Русский север".