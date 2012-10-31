"Эксперт" №43: 29 октября – 4 ноября

Делай, что получается

Поглощение государственной "Роснефтью" частной нефтяной компании ТНК-BP поставило на кон вопрос о дальнейшей судьбе российской нефтянки. Национализации не будет, но и ждать от "Роснефти" превращения в ExxonMobil пока не стоит.

"Сделка века", как ее уже окрестили в прессе, стоит такого названия. По стоимости (около 60 миллиардов долларов) она надолго станет крупнейшей в истории страны. Даже по мировым меркам это уникальное событие. "Роснефть", ведущий игрок в нефтяной отрасли России, поглощает третьего по размерам представителя индустрии — компанию ТНК-BP. Крупным акционером госхолдинга становится British Petroleum.

Организованное "Роснефтью" поглощение радикально изменит расстановку сил в основном сегменте нашей экономики. Теперь в ней впервые появляется государственная доминанта. Многие аналитики предсказывают дальнейшее расширение "Роснефти" за счет еще одной крупной и "пассионарной" частной компании — "Сургутнефтегаза". Подобная мегаструктура могла бы консолидировать уже более половины российской нефтедобычи.

Фильтр от дурацких решений

Неостановимая река сомнительных новелл, порождаемых депутатами Госдумы, в конце концов встревожила и руководство её крупнейшей фракции. "Единая Россия" создаст специальный экспертно-консультационный совет, который должен будет служить "фильтром от дурацких законопроектов" — от безумных и (или) заведомо непроходных инициатив, вносимых депутатами в видах личной славы. Фильтр устроят серьёзный: пять профильных секций, экспертное рассмотрение, и т. д.

Однако решение с фильтрующим советом только выглядит системным. Этот совет не сможет запретить депутату внести на рассмотрение любую глупость. Этот совет не сможет выгнать из Думы депутата, изобретающего одну глупость за другой. Наконец, этот совет не сможет запретить отдельным членам фракции следовать примеру некритикуемого начальства.

Успешность ошибочного менеджмента

Грецию надо было вывести за пределы еврозоны еще в 2010 году, и только после этого начинать спасать, считает бывший главный экономист ЕЦБ Юрген Штарк, ушедший в отставку из-за несогласия с проводимой банком финансовой политикой

С весны 2010 года руководители ЕС выбрали путь выхода из кризиса, разрушающий основы, фундамент экономического и валютного союза. Налицо смена парадигмы – страны, столкнувшиеся с серьезнейшими экономическими проблемами, стали получать экономическую помощь. А ведь изначально предполагалось, что ни одно из государств — членов еврозоны не может получать такую помощь. Это было сформулировано в принципе запрета на бэйлаут. Государства-члены сами должны были нести ответственность за свои финансы и самостоятельно справляться с трудностями. Последние два года наблюдается совершенно иной подход, что является нарушением нарушением Маастрихтского договора.

Кому достанутся кредиты

Банки переходят к новому формату риск-менеджмента. Теперь они точно знают, что покупать облигации и выдавать потребкредиты выгоднее, чем кредитовать бизнес.

В этом году средняя величина капитала российских банков опустилась ниже уровня пятилетней давности. При этом банки продолжают наращивать активы — но делать это все труднее: капитала недостаточно.

Изменить ситуацию в целом банкам не под силу, однако возможности для более или менее комфортного существования можно поискать. Инструменты для этого есть в риск-менеджменте, который многие российские предприятия до сих пор считают чем-то экзотическим. Тем не менее для банков кропотливая работа с рисками не просто признак современности, но и условие существования их бизнеса. Более того, сегодня риск-менеджмент очень серьезно влияет на структуру активов банков.

Зацепиться за тачскрин

В четверг, 26 октября, вышла новая операционная система Microsoft — Windows 8. Впервые за последние полтора десятка лет кроме вопроса, сколько удастся на ней заработать, возникает и более острый — поможет ли новая ОС сохранить Microsoft статус ведущего ИТ-игрока?

Чистая прибыль компании Microsoft в первом квартале 2013 финансового года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, до 4,47 миллиардов долларов. Одна из причин — снижение продаж подразделения Windows & Windows Live на 33%, которое, в свою очередь, связано со снижением продаж операционных систем Windows.

Конечно, это объясняется ожиданием пользователями новой ОС, однако только частично, сказалось и кризисное положение с продажами ПК в Еврозоне. Американская компания, таким образом, получила четкий сигнал от рынка: операционная система только для настольных ПК уже не может обеспечить былую стабильность прибыли. И видимо, в Microsoft это поняли, так как таких масштабных нововведений в интерфейсе и функциональности, как в ОС Windows 8, не было у Microsoft, пожалуй, с выхода Windows 95.

Дьявольские детали

Закон "Об образовании в РФ" в нынешнем его виде опасен не только для системы образования — для всей страны. Но при втором его чтении еще можно внести принципиальные поправки и свернуть с пути, ведущего к деградации.

Нынешний, важнейший, этап реформы образования стартовал сравнительно тихим подписанием 83-ФЗ от 8 мая 2010 года, который поставил всю российскую социальную сферу на рыночные рельсы. Следующим шагом стало принятие новых образовательных стандартов для средней школы — уже на фоне "широкого общественного обсуждения". Закон "Об образовании в РФ", прошедший первое чтение в Госдуме 17 октября, — последняя недостающая деталь в этой машине, без которой она в полную силу не заработает. Планируется, что он вступит в силу уже с 1 января 2013 года.

Как бы основательно ни бранили правительственный проект экспертное сообщество и активные граждане, расстраиваться рано — ведь ни в концепции, ни в основных положениях ничего дурного не усматривается.

Однако беда не в концепции — беда в подробностях, в которых, как обычно, укрылся дьявол. Пройдя весь огромный лабиринт законопроекта, по объему годного в монографии (более 11 авторских листов), начинаешь подозревать, что все эти благие речи не более чем дымовая завеса, за которой скрывается настоящая, разрушительная суть документа. Но, возможно, лукавство авторов нам лишь мерещится, а все дело в том, что проект полон нелепых ошибок, которые срочно нуждаются в исправлении.