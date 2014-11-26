Алена Долецкая рассказала о глянце и будущем медийного рынка

Алена Долецкая рассказала о будущем рынка модных глянцевых журналов

В Московской школе управления "Сколково" выступила главный редактор журнала Interview Россия и Германия Алена Долецкая. Лекция была посвящена глянцу и будущему медийного рынка. Кроме того, Долецкая расскала о том, что ждет модные журналы в период трансформации. Онлайн-трансляцию лекции провело сетевое издание M24.ru.

Алена Долецкая Светская львица, культовая фигура в сфере интеллектуального глянца, идеолог и первый главный редактор русского Vogue, главный редактор Interview Россия и Германия. C 2006 Долецкая входит в жюри национальной премии "Большая книга". Светская львица, культовая фигура в сфере интеллектуального глянца, идеолог и первый главный редактор русского Vogue, главный редактор Interview Россия и Германия. C 2006 Долецкая входит в жюри национальной премии "Большая книга". Алена Станиславовна Долецкая родилась 10 января 1955 года в Москве в семье врачей. Ее отец - Станислав Яковлевич Долецкий был детским хирургом, академиком РАМН, членом Королевской академии детских хирургов Великобритании и других зарубежных обществ. Умер в 1994 году. Мать - Кира Владимировна Даниель-Бек Пирумян, доктор медицинских наук, хирург-онколог. Умерла в 1984 году. Как известно, дети медиков идут по стопам своих родителей, чего не скажешь про Алену Долецкую. Она выбрала для себя гуманитарную направленность и закончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Там же защитила кандидатскую диссертацию на тему "Сравнительная риторика публичной русской и английской речи". Окончив университет, Алена Долецкая стала работать в нем преподавателем английского языка, кроме этого занималась переводом книг Уильяма Фолкнера, Рэя Брэдбери и еще нескольких новозеландских и австралийских авторов. В начале 90-х годов Долецкая оставила преподавательскую деятельность и устроилась на должность консультанта по связям с общественностью в компанию De Beers – крупнейший производитель брильянтов в мире. После этого она работала в компании Ericsson, в PR отделе Британского совета, на радио BBC и немецком телеканале RTL. Во время работы в Британском совете подготовила к изданию множество книг по британскому и российскому искусству. С 1998 по 2010 год была главным редактором российского выпуска журнала Vogue. Затем возглавила российский выпуск журнала Interview, основанного Энди Уорхолом в 1969 году. Первый российский выпуск появился в декабре 2011 года. Также Алена Долецкая озвучивает закадровый текст на телеканале "Дождь", а с сентября 2013 года на этом же телеканале ведет программу "Вечер с Долецкой".



Будущее глянца

По мнению Алены Долецкой, качественные глянцевые журналы бессмертны, поскольку они удовлетворяют не только интеллектуальные, но и эстетические потребности человека.

После кризиса 2009 года закрылись многие глянцевые издания, да и в настоящее время этот бизнес может пойти ко дну, а чтобы этого не допустить необходимо создавать уникальный контент и преподносить его в необычном формате, необходимо быть сильнейшим и профессиональным.



По мнению Алены Долецкой, российская мода, по сравнению с мировой, находится на стадии становления. И чтобы чтобы занять свое место под солнцем в модном бизнесе, одного таланта недостаточно, надо уметь продвигать идеи и побеждать конкурентов.

Алена Долецкая считает, что будущее российского глянца - это западный формат.

Постепенно глянцевые издания переходят в интерактив. Так, например, журналы Interview, Cosmopolitan и многие другие уже можно читать с помощью приложения iPad. Но в России это происходит медленнее, чем на Западе.

Журнал Interview

Российский журнал, аналог американской версии журнала, основанного Энди Уорхолом в 1969 году в США. Издание публикует интервью выдающихся художников, музыкантов, дизайнеров, режиссеров и актеров.

На сегодняшний день журнал, под руководством известного коллекционера современного искусства и нью-йоркского издателя Питера Бранта, продолжает традиции Уорхола, публикуя всевозможные интервью.

Российская версия журнала вышла тиражом в сто тысяч экземпляров в начале декабря 2011 года. Главным редактором была назначена Алена Долецкая, в течение тринадцати лет возглавлявшая российское издание журнала Vogue. В пресс-службе издательства говорили, что журнал будет издаваться для современной творческой аудитории, с периодичностью выхода 10 номеров в год (сдвоенные летний и зимний номера).

Interview - журнал для ярких творческих людей нашего времени, не ограничивающий свою целевую аудиторию общепринятыми рамками: в мире Interview успешно сосуществуют мода и деньги, слава и секс, эпатаж и деликатность, амбиции и власть, субкультура и утонченный стиль, успех и самоирония. Interview создан для образованного, увлеченного, открытого всему новому читателя, который придает большое значение качеству жизни.

Журнал Vogue

Женский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condе Nast Publications.

Первый номер журнала, общественного еженедельника, созданного для состоятельных нью-йоркцев, увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в "Светском альманахе"; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стейвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие.

Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто, однако он был хорошо отпечатан и красиво оформлен. Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра - десять центов - позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе.

Еженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нем были эскизы костюмов.

Новую жизнь в журнал вдохнул Конде Монтроз Наст, купивший его в 1909 году и положивший этой покупкой начало своему издательскому дому Condé Nast Publications. После этого журнал преобразился: полностью переориентировался на моду, отказавшись от литературных страниц, резко увеличил свой объем, обложка раз и навсегда стала цветной. На пост главного редактора была назначена Эдна Чейз, которая хоть и не имела журналистского образования, работала в издании с момента его открытия. Она занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула его по собственному желанию в 74 года.

В 1932-м Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию. С этого периода с журналом сотрудничают лучшие признанные фотографы мира. Vogue удивительным образом являлся первооткрывателем в области иллюстрационных приемов. Именно в нем впервые стали помещать фотографии на развернутых страницах, помещать на обложке цветные фотографии, обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей.

После смерти Конде Наста в 1942, издательством некоторое время управлял его друг лорд Кэмроуз, а в 1959 Conde Nast был выкуплен газетным магнатом Сэмом Ньюхаусом.

В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах, - Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три - стали настоящими знаменитостями.

В 1972 году редактором становится Грейс Мирабелла, журнал выходит теперь только один раз в месяц. Многие называют этот период жизни Vogue "бежевыми годами". Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет. В октябре 1988-го Грейс была уволена.

На смену Грейс Мирабелле пришла Анна Винтур, являющаяся редактором и по сей день. С самого начала своей карьеры в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержание репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных. Она впервые стала комбинировать высокую моду с простыми вещами (например, с джинсами) и всячески пропагандировать смешение классов. Так, на обложке первого номера журнала, выпущенного под ее руководством, была фотография модели в полный рост (большинство предшественников Винтур помещали на обложку лишь лицо модели) в потертых джинсах и в куртке Christian Lacroix, расшитой драгоценными камнями.

К тому же, за время сотрудничества с Анной Винтур компания отказалась работать со слишком молодыми и слишком худыми моделями, тем самым вводя в тренд естественность. Как Диана Вриланд предугадала эру супермоделей, так Анна предугадала развитие культа знаменитостей, впервые поместив на обложку не профессиональную модель, а звезду.

Vogue выходит в 19 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Греция, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Тайвань, Нидерланды, Турция, Великобритания, США, Украина и Таиланд.

В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).