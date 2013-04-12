Владелец журнала "Большой город" заявил о возможном закрытии проекта

Фото: facebook.com/bolshoj.gorod

Владелец журнала "Большой город" Александр Винокуров заявил о возможном закрытии проекта. На своей странице в Facebook он написал, что редакция обсуждает варианты сокращения ежемесячных расходов до "экономической разумности" - с 10,8 до 6 миллионов рублей.

Среди них: "расставание с частью сотрудников; пропорциональное сокращение зарплаты для всех; переход на общественное финансирование (краудфандинг); закрытие проекта БГ".

Ранее главный редактор сайта bg.ru Екатерина Кронгауз сообщила в соцсети, что уволена вся интернет-редакция. Между тем, гендиректор "Большого города" Максим Кашулинский в блоге на сайте телеканала "Дождь" заявил, что закрывать журнал или сайт не будут. "Есть идея сохранить и то, и другое, так как мы верим в наших читателей и будущее качественных городских медиа. Но в текущей ситуации нужно сократить издержки примерно в два раза, чтобы у всего проекта было будущее. В первую очередь, это решено сделать за счет сокращения расходов на сайт", - написал он.