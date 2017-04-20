Форма поиска по сайту

Новости

20 апреля 2017, 08:52

Шоу-бизнес

Уволен оскорбивший Владимира Путина телеведущий Fox News

Фото: ТАСС/Richard Drew

С телеканала Fox News уволили ведущего Билла О'Райли, говорится в заявлении компании 21 Century Fox, владеющей телеканалом.

"После тщательного и внимательного рассмотрения ситуации компания и Билл О'Райли договорились, что Билл О'Райли не вернется на канал Fox News", – отмечается в сообщении. Официальные причины увольнения не указаны.

По данным The Washington Post, телеведущего уволили на фоне обвинений в домогательствах, в результате чего от канала ушли десятки рекламодателей. Ранее в СМИ писали о домогательствах О'Райли к пяти женщинам. Сообщается, что им заплатили в общей сложности 13 миллионов долларов за молчание о поведении телеведущего.

В России журналист Билл О'Райли скандально прославился, назвав Владимира Путина "убийцей" во время интервью с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реплику журналиста оскорбительной и потребовал телеканал извиниться. О'Райли в ответ заявил, что придется подождать до 2023 года.
