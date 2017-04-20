Уволен оскорбивший Владимира Путина телеведущий Fox News

Фото: ТАСС/Richard Drew

С телеканала Fox News уволили ведущего Билла О'Райли, говорится в заявлении компании 21 Century Fox, владеющей телеканалом.

"После тщательного и внимательного рассмотрения ситуации компания и Билл О'Райли договорились, что Билл О'Райли не вернется на канал Fox News", – отмечается в сообщении. Официальные причины увольнения не указаны.

По данным The Washington Post, телеведущего уволили на фоне обвинений в домогательствах, в результате чего от канала ушли десятки рекламодателей. Ранее в СМИ писали о домогательствах О'Райли к пяти женщинам. Сообщается, что им заплатили в общей сложности 13 миллионов долларов за молчание о поведении телеведущего.